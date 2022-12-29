Глава Минцифры Украины «на коленях» просил у Маска Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска, чтобы глобальная система спутниковой связи Starlink начала работать в стране.

«Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работать на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд», — сказал Федоров в интервью Associated Press.

По словам министра, передача Украине терминалов Starlink «спасла тысячи жизней». По данным AP, SpaceX к настоящему моменту передала Украине около 24 тысячи терминалов Starlink.

В начале октября украинские военные пожаловались на отключение терминалов Starlink. Источники СNN сообщали, что причиной стали проблемы с финансированием. По данным телеканала, SpaceX попросила Пентагон взять финансирование Starlink на Украине на себя. Маск оценил расходы в 20 миллионов долларов в месяц.

Позднее глава SpaceX сообщил, что Starlink продолжит бесплатно работать на Украине, «хотя все еще теряет деньги».