Новогодняя ночь в Новосибирске будет морозной

Морозы ожидаются в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января, что достаточно типично для сибирского города.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 31 декабря днем в Новосибирске температура воздуха составит 16-18 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

В ночь на 1 января в Новосибирске будет морозно, столбик термометра опустится до 23-25 градусов. В первый день 2023 года станет немного теплее. Днем ожидается около 7 градусов мороза и снег.



Год назад 31 декабря, в Новосибирске было 15-17 градусов ниже нуля, в новогоднюю ночь — 20-22 градусов мороза.