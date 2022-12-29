«Серый человек» с Райаном Гослингом занял первое первое место среди самых популярных фильмов, а лучшим среди сериалов стал четвертый сезон «Очень странных дел».

Фильм «Серый человек» за три недели фильм собрал почти 254 миллионов часов просмотра. Второе место занял «Проект "Адам"», его смотрели 233 миллионов часов. На третьем месте — «Пурпурные сердца» (228 миллионов часов просмотра).

Самыми популярными сериалами на Netflix по итогам 2022 года стали четвертый сезон «Очень странных дел» и «Уэнсдей». Также в топе «Монстр: История Джеффри Дамера», второй сезон «Бриджертонов» и «Изобретая Анну».