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«Угадай мелодию» вернется на Первый канал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Юрий Феклистов, Первый канал

Программа «Угадай мелодию» с Валдисом Пельшем вернется в эфир Первого канала спустя 20 лет, премьера шоу состоится 3 января, сообщила пресс-служба телеканала.

Темой программы станут песни нулевых. Участниками станут знаменитости. Среди них Вадим Галыгин, Александра Ребенок, Дмитрий Красилов, Марина Федункив, Люся Чеботина, Валя Карнавал, Карина Кросс, Mia Boyka, Хабиб, Анет Сай, Игорь Николаев, Валерий Сюткин.

В новом сезоне шоу «Угадай мелодию» появится новая рубрика «Стрим со звездой». Полина Гагарина, Игорь Корнелюк, Трофим, Алексей Глызин, Олег Газманов, Виктор Рыбин, Александр Буйнов и Стас Михайлов выйдут в прямой эфир, чтобы пообщаться с участниками в студии.

Еще одна новая категория — «Сюрприз». Если она выпадет участнику, на сцену поднимется звезда, чтобы сыграть четыре мелодии, которые счастливчику придется отгадать.

Также в программе будут конкурсы «Поющие микрофоны», «Яркие аккорды», «Музыкальный укротитель», «От звезды к хиту».

Новые выпуски программы «Угадай мелодию» выйдут на Первом канале с 3 по 15 января. Ведущим останется Валдис Пельш.

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Alhazred

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