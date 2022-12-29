НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США по дипканалам заявили, что не планируют воевать с Россией

Источник:
Sibnet.ru
620 6
Фото: © The White House

США по дипломатическим каналам заявили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией, а также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия поинтересовалась у США означает ли решение передать Киеву ЗРК Patriot, что ее будут обсуживать американские специалисты. «Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», — сказал Лавров в интервью передаче «Большая игра»на Первом канале

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению лидера США Джо Байдена посетил Вашингтон. К его визиту в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Вашингтоном Киеву

Еще по теме
Глава Минцифры Украины «на коленях» просил у Маска Starlink
Шаманы увидели окончание конфликта России и Украины
Захарова ответила поговоркой на призыв Киева
Меркель исключила участие в урегулировании кризиса на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Эзотерический хам: почему Череватый победил в «Битве экстрасенсов»
Обсуждение (6)
Картина дня
США по дипканалам заявили, что не планируют воевать с Россией
Шаманы увидели окончание конфликта России и Украины
Глава Минцифры Украины «на коленях» просил у Маска Starlink
Что такой нефтяной потолок и как он работает. СПРАВКА
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Лавров заявил об угрозах США по «устранению» президента России
38
Путин назвал целью России объединение русского народа
35
Новую должность учредили для Дмитрия Медведева
31
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
30
Киев пообещал отвоевать Крым в 2023 году