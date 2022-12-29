США по дипканалам заявили, что не планируют воевать с Россией

США по дипломатическим каналам заявили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией, а также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия поинтересовалась у США означает ли решение передать Киеву ЗРК Patriot, что ее будут обсуживать американские специалисты. «Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», — сказал Лавров в интервью передаче «Большая игра»на Первом канале

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению лидера США Джо Байдена посетил Вашингтон. К его визиту в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Вашингтоном Киеву