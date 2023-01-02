Как распознать аллергию на алкоголь

Аллергия на алкоголи — это правда и миф одновременно. Этиловый спирт не вызывает аллергию, но другие компоненты алкогольных напитков могут привести к аллергическим реакциям организма, рассказала аллерголог-иммунолог «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова.
В группу риска по развитию аллергии на алкоголь входят люди, страдающие другими видами аллергии. Поэтому перед застольем аллергикам стоит изучить состав алкоголя и отказаться от употребления при наличии аллергического продукта. Аллергию могут спровоцировать следующие компоненты, используемые при производстве алкогольных напитков:
- дрожжи (любой этиловый спирт)
- виноград, виноградная плесень (вино, шампанское, коньяк, бренди)
- ячмень, пшеница, рожь, просо, овес, кукуруза, картофель, свекла (водка, виски)
- ячмень, пшеница, рожь (пиво)
- полынь и другие травы (мартини, бальзам, ликер, абсент, джин)
- эфирные масла, дубильные вещества (текила, виски)
- фрукты (сидр, бренди, ликер)
- тростник (ром)
- миндаль (ликер)
- мед (медовуха)
- аллергены деревьев бочек (коньяк, ром, текила)
- диоксид серы (алкоголь на основе винограда, больше в белых и сладких напитках)
Аллергия или нет?
Помимо аллергических встречаются и другие патологические реакции на алкоголь, с похожими внешними проявлениями. Например, так называемые псевдоаллергические. У человека может появиться зуд, крапивница, покраснение кожи, бронхоспазм, ангиоотеки, усиливаться проявления уже имеющихся аллергических заболеваний.
Аллергию вызывают даже самые минимальные количества алкоголя, неаллергические реакции являются дозозависимыми – чем больше доза, тем ярче и тяжелее последствия. Типичный срок развития аллергии — первые два часа после употребления, другие токсические эффекты, как правило, отсрочены на шесть и более часов.
Между аллергическими и другими реакциями на алкоголь есть принципиальные отличия. Врач поясняет, что аллергия – это всегда реакция иммунной системы, при непереносимости другого характера иммунные механизмы не вовлекаются. Поэтому лечить одинаково их бессмысленно.
Если реакцию обнаружил аллергик, после маленькой дозы и быстро, то антигистаминные препараты, скорее всего, помогут. Но если реакция на алкоголь возникла у человека, у которого ранее не было аллергий, во избежание более тяжелых последствий лучше обратиться к врачу.