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Как распознать аллергию на алкоголь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Аллергия на алкоголи — это правда и миф одновременно. Этиловый спирт не вызывает аллергию, но другие компоненты алкогольных напитков могут привести к аллергическим реакциям организма, рассказала аллерголог-иммунолог «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова.

В группу риска по развитию аллергии на алкоголь входят люди, страдающие другими видами аллергии. Поэтому перед застольем аллергикам стоит изучить состав алкоголя и отказаться от употребления при наличии аллергического продукта. Аллергию могут спровоцировать следующие компоненты, используемые при производстве алкогольных напитков: 

  • дрожжи (любой этиловый спирт)
  • виноград, виноградная плесень (вино, шампанское, коньяк, бренди)
  • ячмень, пшеница, рожь, просо, овес, кукуруза, картофель, свекла (водка, виски)
  • ячмень, пшеница, рожь (пиво)
  • полынь и другие травы (мартини, бальзам, ликер, абсент, джин)
  • эфирные масла, дубильные вещества (текила, виски)
  • фрукты (сидр, бренди, ликер)
  • тростник (ром)
  • миндаль (ликер)
  • мед (медовуха)
  • аллергены деревьев бочек (коньяк, ром, текила)
  • диоксид серы (алкоголь на основе винограда, больше в белых и сладких напитках)

Аллергия или нет?

Помимо аллергических встречаются и другие патологические реакции на алкоголь, с похожими внешними проявлениями. Например, так называемые псевдоаллергические. У человека может появиться зуд, крапивница, покраснение кожи, бронхоспазм, ангиоотеки, усиливаться проявления уже имеющихся аллергических заболеваний.

Аллергию вызывают даже самые минимальные количества алкоголя, неаллергические реакции являются дозозависимыми – чем больше доза, тем ярче и тяжелее последствия. Типичный срок развития аллергии — первые два часа после употребления, другие токсические эффекты, как правило, отсрочены на шесть и более часов.

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Между аллергическими и другими реакциями на алкоголь есть принципиальные отличия. Врач поясняет, что аллергия – это всегда реакция иммунной системы, при непереносимости другого характера иммунные механизмы не вовлекаются. Поэтому лечить одинаково их бессмысленно.

Если реакцию обнаружил аллергик, после маленькой дозы и быстро, то антигистаминные препараты, скорее всего, помогут. Но если реакция на алкоголь возникла у человека, у которого ранее не было аллергий, во избежание более тяжелых последствий лучше обратиться к врачу.

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