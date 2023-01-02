Как распознать аллергию на алкоголь

Аллергия на алкоголи — это правда и миф одновременно. Этиловый спирт не вызывает аллергию, но другие компоненты алкогольных напитков могут привести к аллергическим реакциям организма, рассказала аллерголог-иммунолог «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова.

В группу риска по развитию аллергии на алкоголь входят люди, страдающие другими видами аллергии. Поэтому перед застольем аллергикам стоит изучить состав алкоголя и отказаться от употребления при наличии аллергического продукта. Аллергию могут спровоцировать следующие компоненты, используемые при производстве алкогольных напитков:

дрожжи (любой этиловый спирт)

виноград, виноградная плесень (вино, шампанское, коньяк, бренди)

ячмень, пшеница, рожь, просо, овес, кукуруза, картофель, свекла (водка, виски)

ячмень, пшеница, рожь (пиво)

полынь и другие травы (мартини, бальзам, ликер, абсент, джин)

эфирные масла, дубильные вещества (текила, виски)

фрукты (сидр, бренди, ликер)

тростник (ром)

миндаль (ликер)

мед (медовуха)

аллергены деревьев бочек (коньяк, ром, текила)

диоксид серы (алкоголь на основе винограда, больше в белых и сладких напитках)

Аллергия или нет?

Помимо аллергических встречаются и другие патологические реакции на алкоголь, с похожими внешними проявлениями. Например, так называемые псевдоаллергические. У человека может появиться зуд, крапивница, покраснение кожи, бронхоспазм, ангиоотеки, усиливаться проявления уже имеющихся аллергических заболеваний.

Аллергию вызывают даже самые минимальные количества алкоголя, неаллергические реакции являются дозозависимыми – чем больше доза, тем ярче и тяжелее последствия. Типичный срок развития аллергии — первые два часа после употребления, другие токсические эффекты, как правило, отсрочены на шесть и более часов.

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Между аллергическими и другими реакциями на алкоголь есть принципиальные отличия. Врач поясняет, что аллергия – это всегда реакция иммунной системы, при непереносимости другого характера иммунные механизмы не вовлекаются. Поэтому лечить одинаково их бессмысленно.

Если реакцию обнаружил аллергик, после маленькой дозы и быстро, то антигистаминные препараты, скорее всего, помогут. Но если реакция на алкоголь возникла у человека, у которого ранее не было аллергий, во избежание более тяжелых последствий лучше обратиться к врачу.