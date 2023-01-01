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Фильм «Чебурашка» стартовал в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чебурашка»

Полнометражный фильм «Чебурашка», где любимая игрушка станет зверьком, а ее друзьями люди, выходит в прокат в воскресенье, 1 января.

Фильм расскажет о мохнатом зверьке по имени Чебурашка. Он оказывается в небольшом городке у моря, где встречает друзей: замкнутого в себе старика-садовника Гену, мальчика, который не умеет разговаривать, его маму и необычную тетю, желающую купить его и подарить своей внучке.

Режиссером фильма «Чебурашка» выступил Дмитрий Дьяченко. Картина не позиционируется, как экранизация произведения Эдуарда Успенского.

После кинотеатральной премьеры, «Чебурашку» покажут на ТВ- каналах «Россия» и СТС. Дата телепремьеры пока неизвестна.

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