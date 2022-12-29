Розыгрыш новогодних миллиардов в лотерее «Русское лото» стал уже традицией. 1 января 2023 года состоится шестой по счету тираж, в котором разыграют 2 миллиарда рублей. С точки зрения математики вероятность сорвать джекпот очень мала, но есть несколько простых стратегий увеличить шансы на победу.

Чтобы выиграть в лотерее «Новогодний миллиард», необходимо, чтобы в купленном билете все 15 номеров в одном из полей совпали с выпавшими числами в ходе розыгрыша — причем раньше всех. При этом счастливчик может быть не один — например, в 2019 и 2022 годах миллиард делили пополам.

Создать лотерейный синдикат

Один из самых эффективных способов повысить шансы на выигрыш в новогодней лотерее «Русское лото» — сколотить лотерейный синдикат. Так называется группа людей, которая покупает билеты вместе, а в случае удачи делит выигрыш между собой.

С точки зрения вероятности такая стратегия вполне работоспособная — синдикат может позволить себе приобрести сразу много лотерейных билетов, что серьезно увеличивает возможность сорвать джекпот.

Лучше всего создавать синдикаты с родственниками или хорошими друзьями. Это обезопасит от последующих разборок, если один из купленных билетов выиграет крупную сумму и не захочет делить деньги.

Где купить билеты «Новогоднего миллиарда»

Отследить выпадающие комбинации

Зачастую победители перед выбором чисел в лотерейном билете внимательно изучают доступную статистику — в каждой лотерее есть числа, которые выигрывают чаще. При этом другие выпадают реже.

Чтобы не заниматься такими сложными изысканиями самостоятельно, можно воспользоваться уже обнародованными данными на сайте «Столото», которые регулярно обновляются.

Новогодний тираж №1473 лотереи «Русское лото» пройдет в прямом эфире телеканала НТВ 1 января. Трансляция стартует в 15.30 по московскому времени. Также можно будет следить за ходом розыгрыша на YouTube-канале «Столото».

Впрочем, с математической точки зрения любое число в каждом новом тираже имеет равновероятный шанс выпадения. Поэтому выигрышным может оказаться даже самая редкая комбинация. Например, 5 апреля 2015 года в лотерее «Рапидо» суперприз принесло сочетание цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в первой части поля. Чтобы отметить такую комбинацию, надо по-настоящему верить в удачу.

Придерживаться выбранной стратегии

Многие победители розыгрышей уверены, что повысить шансы выигрыша в новогодней лотерее «Русское лото» им помогла определенная стратегия, которой они целенаправленно придерживались при покупке билетов.

Одни покупали лотерейные билеты только в определенные даты, которые были связаны с родными и близкими, другие выбирали конкретные числа в билете — обычно в этом качестве выступали дни рождения детей или супруга, а также разнообразные «счастливые» номера.

Примеров успешной реализации такой стратегии хватает за всю историю лотерей. Так, Мэйвис Уончик из штата Массачусетс выиграла в лотерею Powerball более 758 миллионов долларов, отметив в счастливом билете дни рождения родственников.

Настроиться на выигрыш

Выигрыш крупной суммы денег в лотерею — с психологической точки зрения всегда пассивная удача. Приобретая билет, мы не можем оказать влияние на результат розыгрыша. Но чтобы регулярно участвовать в тиражах, в том числе в «Новогоднем миллиарде», и тем самым повысить вероятность победы, требуется настроиться на успех.

Для этого можно использовать какие-то личные ритуалы. Например, некоторые всегда берут лотерейный билет из середины пачки или покупают его в первый день месяца. Другие доверяют выбор человеку с «удачливой рукой» или ребенку. Третьи прибегают к талисманам или астрологическим прогнозам.

Такая стратегия не гарантирует выигрыш, но имеет определенный смысл — человек заранее программирует себя на успех, тем самым повышая мотивацию регулярно участвовать в лотереях. Основной смысл здесь в том, что без покупки лотерейного билета вероятность выиграть всегда нулевая.