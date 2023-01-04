Возобновятся перелеты в горные села Алтая

Авиарейсы в отдаленные высокогорные села возобновятся в Республике Алтай в 2023 году, число направлений планируется удвоить, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

Авиаперелеты в села Усть-Кокса и Кош-Агач в республике возобновились в 2019 году после 30-летнего перерыва. Весной этого года авиакомпания «СиЛА» прекратила выполнять рейсы по этим маршрутам.

По данным ТАСС, на субсидирование перелетов в 2022 году было предусмотрено 65 миллионов рублей, компания попросила увеличить сумму на 48 миллионов, чего дотационный регион себе позволить не мог.

Во время «Прямой линии» с жителями Хорохордин рассказал, что ведутся переговоры с другими авиакомпаниями.

«Скорее всего, в следующем году у нас будет два таких самолета, и мы увеличим рейсы. У нас требовалось уже давно по два рейса до Усть-Коксы и Кош-Агача. Когда они появятся, мы планируем дальнейшее развитие – до Улагана и Артыбаша», – сообщил он.

Республика Алтай – туристический регион с населением в 220 тысяч человек. Его ежегодно посещают более 2 миллионов туристов, большим спросом у путешественников пользуются отдаленные районы, куда на автомобиле можно добраться за 8-9 часов. Перелет занимает около часа. Ранее сообщалось, что турпоток 2022 года возрастет до 2,5 миллиона человек.