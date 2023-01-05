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Бальнеологический курорт создадут в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Курорт «Белокуриха-2»

Около 21,2 миллиарда рублей вложат в развитие территории «Белокуриха горная», после чего здесь появится уникальный круглогодичный бальнеологический курорт, сообщили власти Алтайского края.

На участке в 53,4 гектара планируют построить шесть объектов с номерным фондом более тысячи номеров, создать современную оздоровительную и развлекательную инфраструктуру. На одном из этапов предполагается подведение к курорту радонопровода.

«Туризм.РФ» завершит разработку мастер-плана в 2023 году. По предварительным оценкам экспертов, новый курорт повысит турпоток в регион на 200 тысяч человек в год.

«Белокуриха горная» возводится на высоте 600-800 метров над уровнем моря рядом с курортом федерального значения «Белокуриха».

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Жизнь #Туризм #Алтайский край
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