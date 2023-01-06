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Горный Алтай отремонтирует детсады за свои деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Республике Алтай в 2023 году разработает большую программу по капремонту детских садов, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

Во время «Прямой линии» с жителями региона он рассказал, что есть федеральная программа по строительству садиков – по ней за пять лет в республике построят 21 детсад.

Также стартовала программа по капремонту школ – по ней уже привели в порядок четыре учреждения, на очереди на 2023 год – еще 12. Однако есть вопрос с капремонтом уже существующих детских садов, а соответствующей программ федерального уровня – не предусмотрено.

«Поэтому мы в 2023 году примем собственную программу капремонта детсадов за счет регионального бюджета. По ней мы и начнем ремонтировать детсады», – сказал Хорохордин.

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