Горный Алтай отремонтирует детсады за свои деньги

Республике Алтай в 2023 году разработает большую программу по капремонту детских садов, сообщил глава региона Олег Хорохордин.

Во время «Прямой линии» с жителями региона он рассказал, что есть федеральная программа по строительству садиков – по ней за пять лет в республике построят 21 детсад.

Также стартовала программа по капремонту школ – по ней уже привели в порядок четыре учреждения, на очереди на 2023 год – еще 12. Однако есть вопрос с капремонтом уже существующих детских садов, а соответствующей программ федерального уровня – не предусмотрено.

«Поэтому мы в 2023 году примем собственную программу капремонта детсадов за счет регионального бюджета. По ней мы и начнем ремонтировать детсады», – сказал Хорохордин.