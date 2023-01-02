Археологический парк откроют в Алтайском заповеднике

Археологический парк создадут на одном из кордонов Алтайского биосферного заповедника в 2023 году, чтобы познакомить туристов с историей развития Горного Алтая, сообщил представитель заповедника.

Парк предполагается создать к следующему турсезону на кордоне Челюш на Телецком озере в Республике Алтай. На противоположном берегу, который не относится к заповеднику, располагаются турбазы, с ними заключены предварительные соглашения на размещение туристов.

«У нас идея познакомить гостей с духовно-культурным наследием через создание такого парка. Гости смогут приезжать на территорию, обеспеченную инфраструктурой, где можно посмотреть, как могли выглядеть захоронения разных культур. Они смогут сделать вывод о том, каким образом развивался Алтай», – рассказал агентству ТАССпредставитель заповедника.

Этот парк поможет развитию познавательного туризма. Сейчас в заповеднике гостей знакомят с историей Алтайской духовной миссии. Например, на кордоне Беле для этих целей воссоздана часовня.