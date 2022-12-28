Как посмотреть «Аватар: Путь воды» в России в хорошем качестве

Пиратские версии второго «Аватара» в Сети оставляют желать лучшего. Фильм Джеймса Кэмерона рассчитан на большой экран и высокое качество. Только так можно истинно оценить графику и атмосферу картины.

Российские кинотеатры не имеют права официально показывать «Аватар: Путь воды». Фильм вышел в мировой прокат 14 декабря. Но в России релиз состоялся «подпольно» 22 декабря.

Прокатчики обещают зрителям хорошее качество и звука картины. Прокат второго «Аватара» идет не во всех кинотеатрах и не афишируется.

Чтобы посмотреть «Аватар: Путь воды» в кинозалах, нужно зайти на сайты кинотеатров или позвонить и уточнить, есть ли картина в прокате. Цены на фильм Кэмерона могут быть выше примерно в два раза, чем на другие фильмы.