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Как посмотреть «Аватар: Путь воды» в России в хорошем качестве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Пиратские версии второго «Аватара» в Сети оставляют желать лучшего. Фильм Джеймса Кэмерона рассчитан на большой экран и высокое качество. Только так можно истинно оценить графику и атмосферу картины.

Российские кинотеатры не имеют права официально показывать «Аватар: Путь воды». Фильм вышел в мировой прокат 14 декабря. Но в России релиз состоялся «подпольно» 22 декабря.

Прокатчики обещают зрителям хорошее качество и звука картины. Прокат второго «Аватара» идет не во всех кинотеатрах и не афишируется.

Чтобы посмотреть «Аватар: Путь воды» в кинозалах, нужно зайти на сайты кинотеатров или позвонить и уточнить, есть ли картина в прокате. Цены на фильм Кэмерона могут быть выше примерно в два раза, чем на другие фильмы.

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