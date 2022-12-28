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Невозможные галактики обнаружили российские астрономы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Российские астрономы Казанского федерального университета обнаружили новый класс галактик, нарушающий законы физики. Открытие было сделано после изучения каталога из 173 тысяч звезд, созданного на основе данных рентгеновского телескопа еROSITA.

В результате анализа ученые открыли около 500 галактик с активными ядрами, обладающими необычными свойствами. Они имеют неожиданно большие собственные движения — так называется угловое перемещение источника на небесной сфере за один год.

Считается, что галактики и квазары должны иметь нулевые значения собственных движений из-за их чрезвычайной удаленности от нашей галактики. При этом измеренные собственные движения для этой группы галактик указывают на движение вещества в них со скоростями в десятки-сотни раз превышающими скорость света.

Пока астрономы не могут объяснить аномалию. В 2023 году планируется продолжить исследования внегалактических источников с аномально большими собственными движениями на высокоточном наблюдательном комплексе телескопа РТТ-150.

Тема: Человек и космос
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