Невозможные галактики обнаружили российские астрономы

Российские астрономы Казанского федерального университета обнаружили новый класс галактик, нарушающий законы физики. Открытие было сделано после изучения каталога из 173 тысяч звезд, созданного на основе данных рентгеновского телескопа еROSITA.

В результате анализа ученые открыли около 500 галактик с активными ядрами, обладающими необычными свойствами. Они имеют неожиданно большие собственные движения — так называется угловое перемещение источника на небесной сфере за один год.

Считается, что галактики и квазары должны иметь нулевые значения собственных движений из-за их чрезвычайной удаленности от нашей галактики. При этом измеренные собственные движения для этой группы галактик указывают на движение вещества в них со скоростями в десятки-сотни раз превышающими скорость света.

Пока астрономы не могут объяснить аномалию. В 2023 году планируется продолжить исследования внегалактических источников с аномально большими собственными движениями на высокоточном наблюдательном комплексе телескопа РТТ-150.