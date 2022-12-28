Россия удвоит выпуск автомобилей

Стратегия развития российского автопрома до 2035 года предполагает удвоение выпуска автомобилей в ближайшие два года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Основные усилия в данной отрасли будут направлены на научные исследования, разработку и организацию производства в нашей стране компонентов и систем для автомобилей», — сказал премьер-министр.

Мишустин уточнил, что главной задачей отрасли станет обеспечение достаточного предложения автомобилей на российском рынке. При этом развитие автопрома также должно оказать поддержку смежным областям российской промышленности.

По итогам 2022 года в России будет произведено 600 тысяч автомобилей. К 2030 году планируется увеличить долю машин российского производства с 40 до 80%.