Пермского стрелка приговорили к пожизненному сроку

Пермский краевой суд приговорил устроившего в сентябре 2021 года стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению.

Бекмансуров 20 сентября 2021 года пришел к университету с оружием и открыл огонь еще на улице при входе в университетский корпус. Всего он сделал около 30 выстрелов. Погибли шесть человек, 47 пострадали.

Нападавшего задержали сотрудники ДПС младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров, которые оформляли ДТП, когда в здание полиции забежал очевидец стрельбы и позвал на помощь.



Бекмансуров начал стрелять в полицейского и был ранен ответным огнем. После задержания он был госпитализирован и перенес операцию по ампутации ноги.