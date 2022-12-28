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Пермского стрелка приговорили к пожизненному сроку

Источник:
ТАСС
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Пермский краевой суд приговорил устроившего в сентябре 2021 года стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению.

Бекмансуров 20 сентября 2021 года пришел к университету с оружием и открыл огонь еще на улице при входе в университетский корпус. Всего он сделал около 30 выстрелов. Погибли шесть человек, 47 пострадали.

Нападавшего задержали сотрудники ДПС младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров, которые оформляли ДТП, когда в здание полиции забежал очевидец стрельбы и позвал на помощь.

Бекмансуров начал стрелять в полицейского и был ранен ответным огнем. После задержания он был госпитализирован и перенес операцию по ампутации ноги.

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