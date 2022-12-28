Кадырову вручили очередную награду

Директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое содружество»

Кадыров получил медаль «за оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии России», пишет РИА Новости. При этом прилетевший в Грозный Золотов лично закрепил награду на груди главы Чечни.

Награждение состоялось на церемонии открытия имущественного комплекса для размещения личного состава Управления вневедомственной охраны и ОМОН «Ахмат-Крепость» в Грозном.

Кадыров имеет звание генерал-полковника Росгвардии, Героя России, Героя ЛНР и ДНР. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, Мужества, Почета, а также орденом Александра Невского.