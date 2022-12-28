Путин дал гарантии участникам добровольных пенсионных программ

Систему гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ создадут в России с 1 января 2023 года, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, он опубликован на портале правовых документов.

Система должна будет защитить права граждан, которые должны получать или получают пенсию из негосударственного фонда, гарантийными случаями считаются банкротство НПФ или аннулирование его лицензии.

При таких сценариях пострадавшим участникам добровольных пенсионных программ государство возместит все средства — для этого будут использованы деньги из фонда гарантирования пенсионных резервов.

Данный фонд сформируют за счет ежегодных взносов негосударственных фондов и других источников. Фондом гарантирования резервов будет управлять Агентство по страхованию вкладов.