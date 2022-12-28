НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин дал гарантии участникам добровольных пенсионных программ

Источник:
Sibnet.ru
615 6
Фото: © пресс-служба президента РФ

Систему гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ создадут в России с 1 января 2023 года, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, он опубликован на портале правовых документов.

Система должна будет защитить права граждан, которые должны получать или получают пенсию из негосударственного фонда, гарантийными случаями считаются банкротство НПФ или аннулирование его лицензии.

При таких сценариях пострадавшим участникам добровольных пенсионных программ государство возместит все средства — для этого будут использованы деньги из фонда гарантирования пенсионных резервов.

Данный фонд сформируют за счет ежегодных взносов негосударственных фондов и других источников. Фондом гарантирования резервов будет управлять Агентство по страхованию вкладов.

Еще по теме
Глава «Аэрофлота» сообщил о неизбежном повышении цен на билеты
Центробанк назвал причины резкого падения курса рубля
Ослабленный рубль поможет сократить бюджетный дефицит
МТС запустил сервис пополнения кошелька Steam
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Эзотерический хам: почему Череватый победил в «Битве экстрасенсов»
Обсуждение (6)
О самом главном
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Как перестать думать о человеке
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

GammiPluh

сегодня выкладывали видео солдаты ВСУ как они вывозят погибших товарищей грузовиками с позиций[video]...

Чертила

От этой бабки там точно ничего не зависит...

corrector

страна не борется за физическое выживание, страна планомерно уничтожается марионеточным руководителем...