Минимальная розничная цена игристого вина резко вырастет

Минимальная розничная цена на игристое вино в России с 1 января 2023 года увеличится до 239 рублей за 0,75 литра, говорится в приказе Минфина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сейчас минимальная розничная цена игристого вина составляет 169 рублей. Таким образом, рост составит 40%. Минимальная оптовая цена составит 199 рублей против действующей сейчас цены в размере 137 рублей, отпускная — 166 рублей против 118 рублей за 0,75 литра.

Ниже этих цен в России нельзя будет вести закупку и продажу шампанского в оптовом и розничном сегментах. Установленные минимальные цены будут действовать до конца 2028 года, следует из приказа.

Последний раз минимальные цены на игристое вино повышались в 2020 году. Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.