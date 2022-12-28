«ВКонтакте» разработал нейросеть для борьбы с оскорблениями

«ВКонтакте» выпустил нейросеть, способную распознать оскорбления и токсичное поведение. Пользователи могут активировать режим «Личное пространство» и оградиться от грубостей и нежелательного внимания в соцсети.

Нейросеть обучили на сотнях тысяч негативных комментариев. Она распознает недружелюбные высказывания от незнакомцев и предлагает активировать режим «Личное пространство» для защиты ментального здоровья, сообщил в пресс-релизе глава команды модерации и администрирования «ВКонтакте» Иван Корнеев.

«Главный приоритет "ВКонтакте" — безопасность и комфорт наших пользователей. В социальной сети есть более 20 настроек приватности, выбрать которые можно по своему усмотрению, а благодаря режиму "Личное пространство" пользователи могут оградить себя от нежелательного общения всего в одно касание», — сообщил Корнеев.

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Режим «Личное пространство» — специальный набор настроек изменяющий приватность страницы на неделю и делающий ее закрытой. В течение этого периода писать и звонить пользователю смогут только друзья или друзья друзей, а отправлять заявки в друзья — только друзья друзей.