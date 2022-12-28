Западные власти арестовали 13 лайнеров «Аэрофлота»

Западные власти из-за санкций арестовали 13 из 357 самолетов «Аэрофлота», сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

«По парку «Аэрофлота» сейчас списочное количество — 180 судов с учетом заблокированных, в расписании — около 150»,— сказал Александровский в беседе с РБК.

Он отметил, что большая часть лайнеров была заблокирована во время технического обслуживания или вылета за рубеж. Александровский добавил, что у авиакомпании 89 лайнеров без двойной регистрации, имеется возможность увеличить их количество.

«Мы не предполагали, что мы и до 89 доведем, но тем не менее нам это удалось, поэтому работаем над этим», — заявил гендиректор «Аэрофлота».

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.