Захарова ответила поговоркой на призыв Киева

Призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы лишить Россию членства в ООН не следует воспринимать всерьез, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это тот случай, когда собака лает, караван идет», — оценила в эфире радио Sputnik украинскую инициативу Захарова, предложив «просто принимать к сведению» подобную информацию и соответственно выстраивать российскую политику.

МИД Украины 26 декабря призвал всех участников Организации Объединенных Наций исключить Россию из ООН и лишить статуса постоянного члена Совбеза ООН, соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

При этом ранее украинские дипломаты заявили, что в уставе ООН числится не она, а Советский Союз. По их мнению, Россия стала единственным государством в мире, которое обошло процедуру принятия новой страны в ООН и в Совбез.