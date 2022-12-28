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Захарова ответила поговоркой на призыв Киева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы лишить Россию членства в ООН не следует воспринимать всерьез, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это тот случай, когда собака лает, караван идет», — оценила в эфире радио Sputnik украинскую инициативу Захарова, предложив «просто принимать к сведению» подобную информацию и соответственно выстраивать российскую политику.

МИД Украины 26 декабря призвал всех участников Организации Объединенных Наций исключить Россию из ООН и лишить статуса постоянного члена Совбеза ООН, соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

При этом ранее украинские дипломаты заявили, что в уставе ООН числится не она, а Советский Союз. По их мнению, Россия стала единственным государством в мире, которое обошло процедуру принятия новой страны в ООН и в Совбез.

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Политика #Мир #Россия
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Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

GammiPluh

и? мысль то твоя в чем заключается7

velam

Ну в нынешних трендах эльфы обычно трансы темнокожие , так что я бы поспорил.

serioga08

«По ценам: с двигателем внутреннего сгорания — 1,97 миллиона рублей, с электрическим — 3,5 миллиона рублей....