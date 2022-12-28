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Глава поселка умер во время конфликтного совещания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино»

Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер во время конфликтного совещания, сообщила поселковая администрация.

«Совещание шло конфликтно: и участники, и глава — все разговаривали на повышенных тонах, были крики. Главе стало плохо, вызвали скорую, но сделать уже ничего было нельзя», — цитирует ТАСС представителя администрации.

По предварительным данным, смерть Семенова наступила в результате инсульта.

Семенов был избран главой рабочего поселка Ванино в соответствии с решением Совета депутатов поселения от 10 декабря 2021 года. Ему было 56 лет.

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ЧП #Происшествия
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