Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери среди личного состава, поэтому вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, среди солдат ВСУ все меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам.

«Спецоперация по освобождению оккупированных территорий Донбасса идет согласно плану. На данном этапе СВО существенных препятствий бойцы чеченских подразделений не наблюдают», — отметил Кадыров.

По его словам, новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск помогли российским войскам. Это напрямую подтверждают успехи на основных участках, добавил глава Чечни.