Глава «Соллерс» призвал не хоронить «Буханку»

Компания «Соллерс» пока не будет отказываться от УАЗов «Буханка» и «Хантер», сообщил председатель совета директоров Адиль Ширинов.
«Мы дадим возможность «Буханке» жить своей жизнью ровно столько, сколько она будет нужна нашим покупателям, как и УАЗ «Хантер», который пытались похоронить», — сказал Ширинов в интервью «Коммерсанту».
Он назвал «Хантер» легендой Ульяновского автомобильного завода и отметил, что считает нецелесообразным избавляться от того, на что есть спрос.
«У каждого продукта есть свой жизненный цикл, и с точки зрения классического автомобилестроения есть определенный минимум объемов, которые ты должен поддерживать. Мы знаем, каким образом производить малые количества автомобилей, для того чтобы в нашей продуктовой линейке они оставались», — объяснил Ширинов.
«Буханка» выпускается с 1965 года, «Хантер» — с 2003 года, это развитие модели УАЗ-469.
AlhazredТакое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))
GammiPluhи? мысль то твоя в чем заключается7
velamНу в нынешних трендах эльфы обычно трансы темнокожие , так что я бы поспорил.
serioga08«По ценам: с двигателем внутреннего сгорания — 1,97 миллиона рублей, с электрическим — 3,5 миллиона рублей....