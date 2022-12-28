Глава «Соллерс» призвал не хоронить «Буханку»

Компания «Соллерс» пока не будет отказываться от УАЗов «Буханка» и «Хантер», сообщил председатель совета директоров Адиль Ширинов.

«Мы дадим возможность «Буханке» жить своей жизнью ровно столько, сколько она будет нужна нашим покупателям, как и УАЗ «Хантер», который пытались похоронить», — сказал Ширинов в интервью «Коммерсанту».

Он назвал «Хантер» легендой Ульяновского автомобильного завода и отметил, что считает нецелесообразным избавляться от того, на что есть спрос.

«У каждого продукта есть свой жизненный цикл, и с точки зрения классического автомобилестроения есть определенный минимум объемов, которые ты должен поддерживать. Мы знаем, каким образом производить малые количества автомобилей, для того чтобы в нашей продуктовой линейке они оставались», — объяснил Ширинов.

«Буханка» выпускается с 1965 года, «Хантер» — с 2003 года, это развитие модели УАЗ-469.