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Парк «Арена» у нового ЛДС запустили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Многофункциональный парк «Арена» прошел техническую приемку, зимой это новогодняя локация с большим количеством освещения, сообщает пресс-центр мэрии.

«Оценить в полной мере световое решение оформления парка можно в темное время суток – это подсветка деревьев, новогодняя елка, освещенные дорожки для прогулок, купольный домик желаний. Пешеходная зона полностью сформирована – можно гулять, дышать свежим воздухом практически в центре города, но как за городом», – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Строительство парка «Арена» начали в 2021 году, территория занимает более 18 гектаров. При его создании удалось сохранить природный ландшафт обского берега. Вместе с тем обновили зеленые насаждения, на территории высадили более 19 тысяч многолетних цветов, деревьев и кустарников.

Зона отдыха обустроена пешеходными и велосипедными дорожками, площадками для детей и занятий спортом. В этом году парк стал новым новогодним пространством в рамках проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России».

По словам заместителя мэра Анны Терешковой, вторая часть проекта парка «Арена» еще дорабатывается – это его спортивная составляющая, обустройство прибрежной зоны. Со строительства парка «Арена» начинается большой проект, благодаря которому соединятся два парка – «Бугринская роща» и «Арена».

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