Меркель исключила участие в урегулировании кризиса на Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что вопроса о ее вероятном участии в урегулировании украинского кризиса не стоит, но подчеркнула, что рано или поздно он закончится переговорами.

«Когда-нибудь конфликт закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров. Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами. Я не хочу больше ничего добавлять», — цитирует ТАСС Меркель.

Она отметила, что сейчас вопроса об ее участии в урегулировании конфликте не стоит, однако напомнила, что, будучи на посту канцлера, принимала решения, следуя логике, которая до сих пор ей кажется разумной.

«Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что не получилось, не означает, что было неправильно попытаться», — добавила экс-канцлер.

В декабре Меркель призналась, что заключение минских соглашений было только попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее. Владимир Путин позднее заявил, что слова Меркель о минских соглашениях были для него неожиданными и разочаровывающими.