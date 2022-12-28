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Лариса Долина записала песню с Клавой Кокой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ларисы Долиной

Лариса Долина и Клава Кока выпустили совместную песню «В лунном сиянии» специально для новогоднего альбома «VK под шубой», в альбом также вошли неожиданные дуэты других исполнителей.

Дуэт Долиной и Коки интересен тем, что народная артистка не раз критиковала творчество молодых исполнителей. Сама Кока под раздачу не попадала, но все же творческий тандем вызвал негатив у поклонников Долиной, который считают, что певица из Black Star не дотягивает до уровня артистки.

Среди других интересных коллабораций — Люся Чеботина и Игорь Николаев, Мари Краймбрери и Филипп Киркоров, Konfuz и Дмитрий Маликов.

Для исполнения артисты выбрали известные старые песни. В альбоме «VK под шубой»оказались такие фиты как «Я не забуду тебя никогда», «Снег кружится», «Выпьем за любовь, «Синий иней».

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