Лариса Долина записала песню с Клавой Кокой

Лариса Долина и Клава Кока выпустили совместную песню «В лунном сиянии» специально для новогоднего альбома «VK под шубой», в альбом также вошли неожиданные дуэты других исполнителей.

Дуэт Долиной и Коки интересен тем, что народная артистка не раз критиковала творчество молодых исполнителей. Сама Кока под раздачу не попадала, но все же творческий тандем вызвал негатив у поклонников Долиной, который считают, что певица из Black Star не дотягивает до уровня артистки.

Среди других интересных коллабораций — Люся Чеботина и Игорь Николаев, Мари Краймбрери и Филипп Киркоров, Konfuz и Дмитрий Маликов.

Для исполнения артисты выбрали известные старые песни. В альбоме «VK под шубой»оказались такие фиты как «Я не забуду тебя никогда», «Снег кружится», «Выпьем за любовь, «Синий иней».