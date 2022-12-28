Вышел трейлер эротической мелодрамы «Непослушная» с Петровым

Александр Петров вернется к амплуа богатого самовлюбленного
мужчины в новом фильме «Непослушная», премьера картины состоится в феврале 2023
года.
В центре сюжета «Непослушной» молодой мужчина, глава
строительной компании Матвей. Он планирует застроить старинный лесопарк. На его
пути встает самоуверенная студентка-эколог Эля.
Сначала Матвей пытается купить девушку, но ее непоколебимость
вызывает в мужчине интерес. Герой предлагает ей провести семь романтических
дней вместе, и если Эля после этого не захочет остаться с ним, то лесополосу
оставят нетронутой. Девушка соглашается на авантюру.
В трейлере фильма «Непослушная» показано совместно
времяпрепровождение Эли и Матвея. Это много эротических сцен, похожих на «50
оттенков серого», и лакшери жизни.
Героиню Эли в «Непослушной» сыграла актриса Анастасия
Резник, известная по сериалу «Капельник». Другие роли исполнили Ян Цапик, Семен
Арзуманов, Владислав Ветров, Анна Чурина, Никита Тарасов.
GammiPluhи? мысль то твоя в чем заключается7
GammiPluhСебе по-любому оставил то самое...)))
MuCbEЛя братство кольца нарисовалось. Ща пойдут в Мордор? Сквозь кокаинового Сарумана, владыки Хохленгарда??
velamНу в нынешних трендах эльфы обычно трансы темнокожие , так что я бы поспорил.