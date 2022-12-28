Вышел трейлер эротической мелодрамы «Непослушная» с Петровым

Александр Петров вернется к амплуа богатого самовлюбленного мужчины в новом фильме «Непослушная», премьера картины состоится в феврале 2023 года.

В центре сюжета «Непослушной» молодой мужчина, глава строительной компании Матвей. Он планирует застроить старинный лесопарк. На его пути встает самоуверенная студентка-эколог Эля.

Сначала Матвей пытается купить девушку, но ее непоколебимость вызывает в мужчине интерес. Герой предлагает ей провести семь романтических дней вместе, и если Эля после этого не захочет остаться с ним, то лесополосу оставят нетронутой. Девушка соглашается на авантюру.

В трейлере фильма «Непослушная» показано совместно времяпрепровождение Эли и Матвея. Это много эротических сцен, похожих на «50 оттенков серого», и лакшери жизни.

Героиню Эли в «Непослушной» сыграла актриса Анастасия Резник, известная по сериалу «Капельник». Другие роли исполнили Ян Цапик, Семен Арзуманов, Владислав Ветров, Анна Чурина, Никита Тарасов.