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Вышел трейлер эротической мелодрамы «Непослушная» с Петровым

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Петров вернется к амплуа богатого самовлюбленного мужчины в новом фильме «Непослушная», премьера картины состоится в феврале 2023 года.

В центре сюжета «Непослушной» молодой мужчина, глава строительной компании Матвей. Он планирует застроить старинный лесопарк. На его пути встает самоуверенная студентка-эколог Эля.

Сначала Матвей пытается купить девушку, но ее непоколебимость вызывает в мужчине интерес. Герой предлагает ей провести семь романтических дней вместе, и если Эля после этого не захочет остаться с ним, то лесополосу оставят нетронутой. Девушка соглашается на авантюру.

В трейлере фильма «Непослушная» показано совместно времяпрепровождение Эли и Матвея. Это много эротических сцен, похожих на «50 оттенков серого», и лакшери жизни.

Героиню Эли в «Непослушной» сыграла актриса Анастасия Резник, известная по сериалу «Капельник». Другие роли исполнили Ян Цапик, Семен Арзуманов, Владислав Ветров, Анна Чурина, Никита Тарасов.


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GammiPluh

и? мысль то твоя в чем заключается7

GammiPluh

Себе по-любому оставил то самое...)))

MuCbE

Ля братство кольца нарисовалось. Ща пойдут в Мордор? Сквозь кокаинового Сарумана, владыки Хохленгарда??

velam

Ну в нынешних трендах эльфы обычно трансы темнокожие , так что я бы поспорил.