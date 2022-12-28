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Глава «Аэрофлота» сообщил о неизбежном повышении цен на билеты

Источник:
Sibnet.ru
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Стюардесса в самолете
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стоимость авиабилетов на перелеты по России в 2023 году неизбежно вырастет, как минимум на уровень инфляции, сообщил глава авиагруппы «Аэрофлот» Сергей Александровский.

Авиакомпания не намерена перекладывать на пассажиров все дополнительно выпадающие расходы, так как реальные доходы населения и покупательская способность упали. Поэтому увеличение стоимости авиабилетов на 20-30% приведет только к падению спроса на них.

Тем не менее цена билетов станет выше, как минимум на уровень инфляции. По прогнозам Минэкном развития — примерно на 5,5%. Это неизбежное повышение, так как операционные расходы авиакомпаний возросли.

«Например, стоимость авиационного керосина у нас в текущем году по сравнению с 2021-м выросла более чем на 45%, а керосин в стоимости билетов «сидит» более чем на 30%», — цитирует РБК главу Минтранса РФ Виталия Савельева.

По словам Александровского, за последний год средняя стоимость билета на внутренние перевозки снизилась. А билеты на международные перевозки выросли в стоимости. Но это отдельная история, связанная больше с ограниченным предложением отдыха за рубежом.

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Экономика #Авиа #Деньги
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GammiPluh

и? мысль то твоя в чем заключается7

GammiPluh

Себе по-любому оставил то самое...)))

MuCbE

Ля братство кольца нарисовалось. Ща пойдут в Мордор? Сквозь кокаинового Сарумана, владыки Хохленгарда??

velam

Ну в нынешних трендах эльфы обычно трансы темнокожие , так что я бы поспорил.