Глава «Аэрофлота» сообщил о неизбежном повышении цен на билеты

Стоимость авиабилетов на перелеты по России в 2023 году неизбежно вырастет, как минимум на уровень инфляции, сообщил глава авиагруппы «Аэрофлот» Сергей Александровский.

Авиакомпания не намерена перекладывать на пассажиров все дополнительно выпадающие расходы, так как реальные доходы населения и покупательская способность упали. Поэтому увеличение стоимости авиабилетов на 20-30% приведет только к падению спроса на них.

Тем не менее цена билетов станет выше, как минимум на уровень инфляции. По прогнозам Минэкном развития — примерно на 5,5%. Это неизбежное повышение, так как операционные расходы авиакомпаний возросли.

«Например, стоимость авиационного керосина у нас в текущем году по сравнению с 2021-м выросла более чем на 45%, а керосин в стоимости билетов «сидит» более чем на 30%», — цитирует РБК главу Минтранса РФ Виталия Савельева.

По словам Александровского, за последний год средняя стоимость билета на внутренние перевозки снизилась. А билеты на международные перевозки выросли в стоимости. Но это отдельная история, связанная больше с ограниченным предложением отдыха за рубежом.