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Российский фильм попал в топ иностранного рождественского кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошел в топ-12 иностранных рождественских фильмов.

Топ-12 рождественский фильмов опубликовал The Hollywood Reporter. «Ирония судьбы, или С легким паром!» занимает в рейтинге седьмое место. В описании фильма говорится, что это «эксцентричная романтическая комедия советских времен, с безумным сюжетом, галлонами (литрами) выпивки и довольно запоминающимися песнями».

Также в рейтинг рождественских фильмов вошли «Счастливого Рождества», «Токийские крестные отцы», «101 Рейкьявик», «Черное Рождество», «8 женщин», «Клаус», «Надеяться», «Девушка со спичечной фабрики», «Стиль выживания 5+», «Зови меня своим именем» и «Редкий экспорт: Рождественская сказка».

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