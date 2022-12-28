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Министр культуры Любимова назвала условия для жизни кинотеатров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Российские кинотеатры останутся жизнеспособны, если ежегодно в них будут выходить три сотни новых фильмов, считает министр культуры России Ольга Любимова.

«Понятно, что в кинотеатрах очень сложная ситуация. Понятно, что, так или иначе, кинотеатральный показ сохранится. И мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось. Нам нужно в год около 300 фильмов, из которых 60 - крупные релизы», — цитирует ТАСС Любимову.

О проблемах кинотеатров заговорили после ухода из России зарубежных дистрибьютеров кино. Без голливудских релизов индустрия начала рассыпаться. Кинотеатры стали терпеть убытки.

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С февраля этого года, когда зарубежные релизы пропали с экранов, самые высокие кассовые сборы снизились примерно в три раза. Если ожидаемые голливудские релизы могли за уикенд собрать около 300 миллионов рублей, то лучшие сборы российских фильмом достигали 140 миллионов.

По итогам года громких российских премьер было немного, среди них «Сердце Пармы», которое почти месяц держалось в лидерах проката, вторая часть «Непослушника», спортивный байопик «Мистер Нокаут».

В 2023 году на большие экраны должны выйти такие проекты как «Чебурашка», «Воланд», «Гром: Трудное детство» и первый фильм, снятый на МКС «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли.

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