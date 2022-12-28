Microsoft вернула россиянам возможность скачивать Windows

Корпорация Microsoft вернула возможность скачивать и устанавливать операционные системы Windows пользователям из России. Страница загрузки на официальном сайте доступна без VPN.

Помимо загрузки самой операционной системы, доступен «Помощник по установке», позволяющий обновить ОС и скачать образ Windows для записи на диск или флешку. Для активации, как и до блокировки, требуется лицензионный ключ.

Из-за блокировок Microsoft пользователи не могли легальным способом обновить или переустановить систему, что вынуждало их скачивать сборки с торрентов, а это таит в себе опасности. Такие образы могут быть неверно настроены или нести вирусы, отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Возможность скачивания Windows — хорошая новость для тех, кто ранее не мог загрузить программное обеспечение и был вынужден пользоваться неавторизованными источниками доступа к ПО вроде торрент-трекеров. Такие сборки небезопасны и могут содержать, например, вирусы, встроенные в образ ОС», — цитируют «Известия» Кускова.

Microsoft объявила о постепенном сворачивании бизнеса в России в июне 2022 года и приступила к сокращениям персонала. Доступ к сайту для загрузки Windows был заблокирован для пользователей из России и некоторые столкнулись с невозможностью обновления ОС.