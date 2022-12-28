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Первый серийный магнит изготовили для мощного сибирского синхротрона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый серийный магнит для накопительного кольца ускорительного комплекса «СКИФ» изготовлен и проходит этап измерительных процедур, сообщил представитель пресс-службы ИЯФ СО РАН.

ЦКП «Скиф» — уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. Стоимость проекта — 47,3 миллиарда рублей.

«Сейчас первый серийный магнит находится в специальном помещении ИЯФ СО РАН, где специалисты при помощи измерительной электроники проводят своего рода калибровочные работы: настраивают нужные параметры магнита, чтобы позже выставить правильно всю магнитную систему на накопительном кольце ЦКП "СКИФ"», — рассказал собеседник ТАСС, уточнив, что всего в структуре накопительного кольца будет 64 таких магнита.

Основная функция магнита — поворачивать траекторию заряженных электронов и фокусировать пучок частиц для получения необходимых параметров светимости.

Физики проведут проверку неоднородности магнитного поля, чтобы исключить любые ошибки, так как пучок в накопительном кольце очень чувствительный, и любые отклонения могут изменить его параметры.

«В ближайшее время мы проведем все измерения, сделаем выводы по коррекциям и поправим первую версию магнита, запустим серийное производство всех 65 магнитов (64 основных и один запасной). Планируется, что весной 2023 года они будут готовы», — приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН Сергея Синяткина.

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