Путин ввел меры в ответ на потолок цен на нефть

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится в указе.

Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года. Дату вступления в силу ограничений по продаже нефтепродуктов определит правительство. Общий срок действия указа ограничен 1 июля следующего года.

Глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный документом.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.