Минцифры порекомендовало обновить приложение «Госуслуги»

Минцифры порекомендовало обновить приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» для сохранения безопасности передаваемых данных. Старые версии перестали работать 27 декабря.

Чтобы обновиться, нужно найти приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» в RuStore, Google Play и AppGallery и нажать «Обновить», сообщается в телеграм-канале Минцифры. Пользователям порекомендовали активировать автообновление, чтобы всегда иметь актуальную версию программ.

«Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — говорится в сообщении.

Приложение «Госуслуги» дает доступ к онлайн-сервисам по оформлению документов, пособий, оплате штрафов, записи на прием к врачу или в различные ведомства. Список доступных услуг автоматически подстраивается под местоположение пользователя.