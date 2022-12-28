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Минцифры порекомендовало обновить приложение «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение госуслуг на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры порекомендовало обновить приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» для сохранения безопасности передаваемых данных. Старые версии перестали работать 27 декабря.

Чтобы обновиться, нужно найти приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» в RuStore, Google Play и AppGallery и нажать «Обновить», сообщается в телеграм-канале Минцифры. Пользователям порекомендовали активировать автообновление, чтобы всегда иметь актуальную версию программ.

«Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — говорится в сообщении.

Приложение «Госуслуги» дает доступ к онлайн-сервисам по оформлению документов, пособий, оплате штрафов, записи на прием к врачу или в различные ведомства. Список доступных услуг автоматически подстраивается под местоположение пользователя.

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GammiPluh

и? мысль то твоя в чем заключается7

GammiPluh

Себе по-любому оставил то самое...)))

MuCbE

Ля братство кольца нарисовалось. Ща пойдут в Мордор? Сквозь кокаинового Сарумана, владыки Хохленгарда??

velam

Ну в нынешних трендах эльфы обычно трансы темнокожие , так что я бы поспорил.