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Путин позвонил девочке из Запорожья и попросил огурчиков

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин позвонил Саше Титаренко — восьмилетней девочке из Запорожской области, открытку которой он выбрал на «Елке желаний».

«Елка желаний» — всероссийская акция, которая помогает исполнить мечты тех, кому особенно сложно. В этом списке дети и пожилые люди с ограничениями по здоровью, сироты, ребята из малообеспеченных семей.

Саша мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Часть этих желаний уже исполнилась — девочка приехала в Великий Устюг вместе с мамой и папой. Для школьницы организовали экскурсию по городу.

Впечатлениями от этой поездки девочка поделилась с Путиным. Глава государства попросил Сашу передать привет маме с папой, а также рассказал, какой ответный подарок его бы обрадовал. «Я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь?», — спросил президент.

В завершение беседы Путин еще раз передал привет близким девочки и поздравил семью с наступающим Новым годом. «Обнимаю и желаю всего самого доброго!», — попрощался с жительницей Запорожья глава государства.

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