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Россия разрешила использовать новые частоты для Wi-Fi

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры разрешило использовать частоты 5,9–6,4 ГГц для стандарта связи Wi-Fi 6E в офисах и жилых домах. Стандарт увеличивает скорость беспроводного доступа в интернет и возможен на всех современных смартфонах, планшетах и ПК.

Устройства с Wi-Fi 6 стали сертифицироваться в России с начала 2020 года, а годом позже на рынок вышли системы с поддержкой Wi-Fi 6E. Этот стандарт есть в последних моделях смартфонов и ноутбуков Apple, Samsung, Xiaomi, Asus, Acer, Lenovo и других производителей.

При этом до недавнего времени стандарт не был легализован в России. В результате официальные поставщики блокировали Wi-Fi 6E в роутерах и устройствах для российского рынка из-за отсутствия сертификации.

Сейчас для Wi-Fi в России используются полосы частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. После сертификации к ним добавится и нижняя часть полосы 6 ГГц. Эксперты отмечают, что этим полосы позволят развить гигабитные скорости Wi-Fi на одного пользователя.

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и? мысль то твоя в чем заключается7