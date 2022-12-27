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Зеленский нарушил ключевые требования Евросоюза

Источник:
Politico
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Евросоюз обратил внимание на опасную реформу Украины, которая может допустить политические вмешательства в назначения судей Конституционного суда страны.

Согласно новому порядку, отбирать судей простым большинством голосов будет консультативная группа из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов. Решение группы при этом не окончательное, пишет Politico.

Это позволяет кандидатам, не прошедшим оценку, по-прежнему баллотироваться на места в Конституционном суде. По мнению экспертов, новый закон дает офису президента способ манипулировать составом судей и решениями Конституционного суда.

13 декабря украинский парламент проголосовал за закон о реформе Конституционного суда, который вызывает беспокойство у Еврокомиссии. Венецианская комиссия рекомендовала изменить новый закон, однако президент Зеленский подписал законопроект.

Подобное решение исчерпало терпение европейских кураторов Украины. Еврокомиссия заявила, что она ожидает от украинских властей полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и будет следить за процессом.

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