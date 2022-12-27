Белоусов не увидел смысла в мобилизационной экономике

Мобилизационной экономики как таковой не существует, мобилизационным должно быть общество, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Мобилизационной экономики не существует. Есть понятие мобилизационного общества. Мобилизационная экономика — это часть понятия "мобилизационное общество"», — считает Белоусов. В качестве примера такого рода экономики он привел экономику 30-х годов XX века в России.

Мобилизационная экономика, хотя и другого типа, была создана в Израиле, считает Белоусов. «Это всегда военизированная история, это всегда отказ от личных интересов перед государственными», — сказал первый вице-премьер, уточнив, что имеет в виду не только правительство, но и региональные власти.

Долгосрочная повестка правительства, по словам Белоусова, предполагает создание «самых благоприятных условий» для инвесторов, решение задач технологической повестки, которые не сводятся только к технологическому суверенитету страны, проведение поддерживающей социальной политики, направленной на снижение бедности».