Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

Специалисты зафиксировали штамм гриппа А (H1N1) 2009, или так называемый свиной грипп, во всех регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах», — говорится в сообщении.

В целом вирусы гриппа продолжают доминировать среди циркулирующих в России респираторных вирусов, добавили в ведомстве. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 76,5%. Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, риновирусами и метапневмовирусами.

Как отметили в Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом снизился за последнюю неделю на 7% в сравнении с предыдущей.

«Общее количество заболевших [за неделю] составило 1,7 миллиона человек», — отметили в Роспотребнадзоре.