Пашинян заявил Путину о больших проблемах в Карабахе

Лачинский коридор уже на протяжении 20 дней неподконтролен военнослужащим миротворческого контингента РФ, необходимо искать пути решения проблемы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В Лачинском коридоре проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. 12 декабря группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор, где временно размещен российский миротворческий контингент.

«На данный момент самый главный вопрос — это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт», — цитирует ТАСС Пашиняна.

По его словам, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. «Я хочу напомнить, что, согласно трехстороннему заявлению [от 9 ноября 2020 года] президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев», — сказал премьер Армении.

«И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты [ее разрешения]», — отметил Пашинян.