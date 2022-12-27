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Сербскую армию привели в наивысшую боевую готовность

Источник:
РИА Новости
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Фото: Srđan Popović / CC BY-SA 4.0

Президент Сербии Александр Вучич сербскую армию перевели в максимальную боевую готовность, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич.

«Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий <...> приказал, чтобы Вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения <...> военного потенциала Вооруженных сил Сербии», — приводит РИА Новости слова Вучевича.

Власти самопровозглашенного Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности.

В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.

Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35.

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