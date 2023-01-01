Взлеты и падения: сферы жизни знаков Зодиака в 2023 году

Завершился год с воинственной, вспыльчивой энергией. Ему на смену приходит период с положительными переменами. Каким будет 2023 год для каждого знака Зодиака, в каких сферах ждут взлеты, а где стоит выдержать паузу, Sibnet.ru рассказала астролог, член Союза астрологов России Юлия Богданова.

Овен

Жизненный ресурс. Настало время «собирать камни». Овны будут награждены самыми большими дарами от Вселенной за усилия прошлых лет. Год чуть замедлит повседневный бег, даст возможность отдохнуть от суеты и насладиться моментом.

Любовь. Намечаются большие перемены в личной жизни. Одиноким Овнам этот год подарит вторую половинку. Тех, кто уже в отношениях, ждет замужество или переезд на общую жилплощадь.

Здоровье. Отличное время для укрепления здоровья, приема витаминов и введения утренней гимнастики в вашу ежедневную рутину.

Финансы. Все рисковые денежные операции лучше отложить на вторую половину года. В первом полугодии следует быть особенно внимательным к проектам, обещающим большие прибыли. Вероятнее всего, они не оправдают ожиданий.

Карьера. В этом году все зависит только от человека. Сколько усилий приложит, такой результат и получит.

Телец

Жизненный ресурс. Любое действие, направленное на совершенствование себя, будет вознаграждено вдвойне. Поэтому никакой скромности. Пришло время реализовать самые смелые планы.

Любовь. Могут вернуться старые, давно забытые отношения и чувства. Люди из прошлого неожиданно начнут искать встречи. Время пересмотра самых глубинных убеждений.

Здоровье. Эта сфера будет радовать. Сил и энергии в будущем году, на зависть всем, будет много.

Финансы. Время зарабатывать, но не тратить. Будьте осторожны с инвестициями. Вкладывайте деньги, только многократно проверив предложение.

Карьера. В этом году, как никогда ранее, захочется независимости. Если Телец работает по найму, не надо принимать кардинальных решений и уходить с работы. Сначала стоит попробовать совместить ее с новым проектом. Действующих бизнесменов ждет финансовый успех.

Близнецы

Жизненный ресурс. Год готовит знаку перемены. Новые люди, знания, города. Смело можно впускать новое в жизнь. Жалеть не придется.

Любовь. Эта сфера не принесет особых хлопот. Но и радость будет только в том случае, если Близнецы возьмут в свои руки этот вопрос. Год благоприятен для новых знакомств и совместных путешествий.

Здоровье. Больше надо бывать на свежем воздухе, коллекционировать новые эмоции и впечатления. Даже однодневный трип в соседний город зарядит энергией больше, чем горсть самых лучших витаминов.

Финансы. Благоприятный период для старта новых проектов, особенно, если они касаются творчества.

Карьера. Если этот знак Зодиака хочет получить более высокую должность, начать год лучше с обучения новым компетенциям.

Рак

Жизненный ресурс. 2023 год принесет Ракам много нового. Это не только новый дом или ремонт, изменения в финансах и личной жизни, но и серьезный опыт самостоятельной работы над важными проектами.

Любовь. Предстоит принять нелегкое решение. Намечаются важные перемены, которые в долгосрочной перспективе будут расценены, как положительные. Но не сейчас.

Здоровье. Остерегаться переохлаждения ног. Самыми частыми недугами в 2023 году станут насморк и воспаленное горло.

Финансы. Тема стабильна. Новые проекты вряд ли сразу принесут большие прибыли. Скорее, события этого года — вклад в обеспеченное будущее.

Карьера. Эта сфера пойдет в гору, если не испугаться и принять предложение, которое пока страшит. Кто не рискует, тот ничего не имеет.

Лев

Жизнь. Год яркий, богатый на события, перемены и знакомства. Но за яркой мишурой сменяющихся слайдов важно не растерять самое важное.

Любовь. Близкому человеку будет не хватать внимания и присутствия Льва. Надо обратить на это особое внимание, чтобы не пришлось потом исправлять ошибки.

Здоровье. В 2023 году Львам потребуются деньги на укрепление и поддержание здоровья. Лучше заранее запасти их в бюджете.

Финансы. Важно доводить все начатое до конца, тогда эта сфера очень порадует.

Карьера. В этом году лидерские способности Львов будут оценены начальством или влиятельными людьми. Не надо бояться проявлять инициативу и выполнять роль лидера.

Дева

Жизненный ресурс. Наступает период серьезной работы для Дев. Возможно, придется меньше спать и больше времени трудиться, но это будет стоить того.

Любовь. Близкий человек станет не просто партнером, но и главным советчиком, помощником, соратником на пути к большим целям.

Здоровье. Девам предстоит много трудиться. Поэтому важно не забывать устраивать выходные и хорошенько высыпаться. Тогда здоровье не будет тревожить.

Финансы. Год крупных покупок, больших возможностей и масштабных проектов. С деньгами в 2023 году этому знаку Зодиака будет везти.

Карьера. Отличное время для продвижения по карьерной лестнице. Не откладывайте ничего, смело идите к своей цели. Все получится!

Весы

Жизненный ресурс. Не надо стесняться проявлять себя. В противном случае год пройдет серо. Время удивлять новыми умениями. А если делать это с таким энтузиазмом, что получится удивить самого себя, 2023 год станет одним из самых результативных в жизни.

Любовь. Год пройдет без особых потрясений. Не скупитесь на похвалу и добрые слова для любимого.

Здоровье. Сосредоточьтесь на введении в свою жизнь рутины питания и приема витаминов. Составьте график, пропишите расписание. Это позволит хорошо себя чувствовать не только в текущем году, но и в будущем.

Финансы. Чтобы зарабатывать больше, уже не хватит прежних знаний и навыков. Обязательно нужны курсы повышения квалификации.

Карьера. Только честно признав слабые стороны и предприняв действия к их устранению, у Весов есть шанс прожить 2023 год с хорошими показателями в этой сфере.

Скорпион

Жизнь. Жажда перемен подтолкнет Скорпионов к большим изменениям. Крупные покупки, смена места жительства, переезд — не весь перечень возможных преобразований.

Любовь. Год совершенно не про это. Партнер станет крепостью, тылом. Но ждать больших эмоциональных всплесков этому знаку Зодиака не стоит.

Здоровье. Несколько раз за год здоровье может подвести. Запас лекарств поможет ничего не бояться.

Финансы. Деньги придут только на новые идеи и проекты. Должно быть не страшно менять денежную сферу. Пробуйте новое, удача стороне Скорпиона.

Карьера. Скорее всего, придется проститься с тем, что нарабатывали годами. Но от этого еще интереснее путь и приятнее победы, которые ожидаются.

Стрелец

Жизненный ресурс. Отдохнуть не удастся. Год предстоит насыщенный, полный проектов и работы.

Любовь. Долгожданная встреча, внимание противоположного пола, возросшая самооценка — много приятного будет у Стрельцов в 2023 году.

Здоровье. Эта сфера без изменений. Если прошлый год не расстраивал на тему самочувствия, в 2023-м Стрельцам можно не бояться.

Финансы. Время копить, откладывать, немного ограничивать себя ради большой финансовой цели. Она уже рядом. Просто нужно терпение и настойчивость.

Карьера. Стоит поговорить с руководителем напрямую, рассказать о том, что выросли из занимаемой должности. Так больше шансов получить желаемое. Для Стрельцов-предпринимателей 2023 год — время расширения бизнеса.

Козерог

Жизнь. Стабильность — синоним 2023 года для Козерогов. Прекрасное время, чтобы немного расслабиться. Новых проектов будет не так много, старые сами отлично себя реализуют.

Любовь. Стоит уделитт внимание любимым. В последние годы это удавалось не так часто. Пришло время.

Здоровье. Сфера потребует внимания, особенно в первой половине года. Надо ввести в рацион больше овощей.

Финансы. Год в этой теме у Козерогов стабильно хорош.

Карьера. Если в предыдущем периоде сделано все для успеха, то в 2023 году можно в полной мере насладиться плодами деятельности. Если же нет, то год пройдет ровно, без каких-либо прорывов.

Водолей

Жизнь. Возникнет желание перемен во всех сферах. Год больше похож на полет турбулентность в самолете. Важно не забывать останавливаться и наслаждаться мгновениями жизни, тогда за турбулентностью быстро придет спокойствие и душевное удовлетворение.

Любовь. Здесь тоже ждут перемены, переосмысления, нововведения. Партнер может просто не успеть за настроением и желанием Водолея куда-то бежать.

Здоровье. Надо продолжать следить за своим здоровьем, как раньше. Пить витамины и больше двигаться.

Финансы. Достойные денежные поступления придут тогда, когда Водолей поймет нишу, пропишет планы на жизнь, финансы, продвижение. И главное, примет ответственность за все происходящее в жизни.

Карьера. Надо услышать советы более опытных, принять простую истину, что Водолей может чего-то не знать. Поэтому нужно обучение и вопрос карьеры порадует.

Рыбы

Жизнь. Год, когда Рыбы смогут проявить скрытые таланты. Отличное время для реализации себя. Получится блистать, пробовать новое и идти вперед.

Любовь. Эта сфера может страдать, так как времени у Рыб в 2023 году на нее не будет.

Здоровье. Новые проекты потребуют много сил, что может привести к истощению. Лучше пить витамины и побольше гулять на свежем воздухе.

Финансы. Год идеален. Неожиданное повышение должности или зарплаты, бонусы, премии, выигрыши в лотерею — все это ожидается в 2023 году.

Карьера. В этом году Рыб ждет смена работы или направления деятельности. Не бояться. Все изменения будут во благо.