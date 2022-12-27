Бюджетные смартфоны Samsung получили поддержку 5G

Samsung начал внедрять поддержку 5G в начальные модели смартфонов. Однако, по сравнению с LTE версиями, они получили более дешевые экраны и камеры.

Портал IT Home обратил внимание на новые бюджетники Samsung с 5G и сравнил их с предыдущим LTE-поколением. Так, Galaxy A13 5G получил поддержку сетей нового поколения и мощный процессор, однако его предшественник Galaxy A13 LTE имеет более качественный экран и лучшую камеру.

Бюджетники Samsung получают более мощные процессоры с поддержкой 5G, но, чтобы соответствовать низкому ценовому сегменту, производитель вынужден сделать скромнее конфигурацию экранов, камер и других комплектующих.

5G — новое поколение мобильной связи еще не получившее повсеместного распространения. В этих сетях скорость будет в 20 раз выше, чем у 4G, задержка меньше, а энергоэффективность позволит дать высокоскоростной доступ в интернет умным устройствам.