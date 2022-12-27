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«Google Контакты» получили вкладку избранного

Источник:
Sibnet.ru
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Разговор по телефону
Фото: © Osama Saeed / Unsplash License

Google добавил в приложение «Контакты» для Android вкладку избранное, содержащую важные телефоны и историю работы со списком номеров.

В нижней части приложения «Контакты» от Google появилась вкладка «Избранное». Чтобы добавить туда номера, нужно нажать на звездочку в верхнем правом углу при просмотре карточки номера. Там же можно просмотреть недавно добавленные и просмотренные телефоны.

Возможность формирования «Избранного» существует давно, но сейчас номера получили отдельное меню для просмотра. Для таких контактов можно установить отдельные рингтоны или даже позволить им обходить ограничение оповещений, например, звонить в режиме «Без звука» с громким рингтоном.

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«Просмотренные недавно» и «Недавно добавленные» предоставляют доступ к последним контактам, чтобы можно было быстро их найти, а не прокручивать весь список номеров.

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