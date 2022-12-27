Маск отреагировал на «эпичное» заявление Медведева

Фото: © пресс-служба президента РФ
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на предсказания замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год, назвав список «эпичным».
«Эпичный тред», — написал Маск в Twitter, отметив аккаунт Медведева.
Ранее Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель. Газ — до 5000 долларов за тысячу кубических метров, ЕС распадется, в США начнется гражданская война, а Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов, цитирует РИА Новости Маска.
Другим постом Маск отреагировал на сообщения Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом.
pepelmetalНаши ему потом скормят эту карту)
UynachalnicaДруганов не забывают, подкидывают дополнительные кресла, и к ним министерские оклады. Рубль то дешевеет,...
Ух-ты Фига Себедля кого это? создатели сея чуда, вы из России? реалии понимаете?
DanilonДумаю, что главная причина будущей проигранной, так сказать, истории - это кадровая политика. Не отставание...