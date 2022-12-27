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Маск отреагировал на «эпичное» заявление Медведева

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на предсказания замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год, назвав список «эпичным».

«Эпичный тред», — написал Маск в Twitter, отметив аккаунт Медведева.

Ранее Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель. Газ — до 5000 долларов за тысячу кубических метров, ЕС распадется, в США начнется гражданская война, а Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов, цитирует РИА Новости Маска.

Другим постом Маск отреагировал на сообщения Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом.

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pepelmetal

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Uynachalnica

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для кого это? создатели сея чуда, вы из России? реалии понимаете?

Danilon

Думаю, что главная причина будущей проигранной, так сказать, истории - это кадровая политика. Не отставание...