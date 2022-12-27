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Лукашенко расставил с Путиным точки над «и»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба прзедента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за вечер понедельника они с российским коллегой Владимиром Путиным расставили точки над «и».

«Вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили. Поэтому я вас благодарю», — сказал президент Белоруссии. По его словам, президенты расставили «точки над "и", продолжая минский диалог».

Путин отметил, что они с Лукашенко имели возможность поговорить и вчера вечером, и сегодня с утра. «В такой неформальной обстановке продолжим наше общение, в таких замечательных интерьерах. Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как год Русского языка, поэтому встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати», — заявил президент России.

Он добавил, что в музее хорошая обстановка и для того, чтобы поговорить по серьезным вопросам. «В том числе имея в виду наши двусторонние отношения. Мы в постоянном контакте. Тем не менее жизнь дает нам каждый день повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно», — отметил Путин.

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