АвтоВАЗ задумал выпускать более дорогие Lada

АвтоВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки, на старте это будут три модели, сообщил глава завода Максим Соколов.

«Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D», — цитирует Соколова РИА Новости.

В новой линейке будут представлены как седаны, так и кроссоверы. По словам главы АвтоВАЗа, будет несколько китайских партнеров. В 2023 году на бывшем заводе Nissan планируется произвести до 10 тысяч автомобилей.

«Нам надо развивать и Vesta, и уже будущее поколение Granta… Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она с одной стороны была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией "АвтоВАЗа», — подчеркнул он.

Сейчас самая дешевая модель завода — Lada Granta — стоит от 678,3 тысячи рублей.