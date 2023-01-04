Зодиак возможностей: каким знакам стоит сменить работу в 2023 году

Наступивший год будет определяться переходом нескольких планет в другие знаки. Для трех знаков Зодиака это откроет новые карьерные возможности — они могут сменить не просто место работы, но и специальность.

Год принесет перемены в жизнь почти каждого человека. Но трем знакам Зодиака астрологи советуют сменить работу — 2023 год станет для них дверью в мир возможностей.

Овен: отсутствие давления

Для Овнов в 2023 году закончится 15-летний период влияния Плутона. До марта планета будет находится напротив знака Овна, а затем перейдет в другой дом, ослабив свое влияние.

«Плутон — планета влияния, смерти, принуждения. Она 15 лет фактически замедляла развитие людей, рожденных под знаком Овна. В марте 2023 года это закончится», — рассказал астролог Ирина Юрьева.

Овны почувствуют себя намного лучше, они поймут, что настала пора кардинальных перемен, в первую очередь в карьере. Период после марта идеален для смены работы и выход на абсолютно новый уровень профессионализма.

Дева: из воспитателей в криминалисты

Для Дев события 2023 года могут показаться слишком стремительными, особенно весной, когда «медленный» Плутон сменит знак. У Дев он с 2008 год находился в пятом доме — общения, коммуникации. Планета переместится в шестой дом. А это все, что связано с работой.

Для Дев наступит период трансформации. Они смело могут менять работу, и не просто переходить с место на место, но изменить специальность.

«Воспитатель детского сада может получить абсолютно неожиданное предложение о работе, скажем, в криминалистической лаборатории. И это то, от чего не надо отказываться», — подчеркнула астролог.

С новой специальностью откроется масса новых возможностей. Карьерный рост не будет быстрым, но он точно будет и результаты удастся ощутить уже в конце года. Кстати, 2023 год для Дев станет хорошим еще и для сбережений — без особых усилий получится сэкономить неплохую сумму.

Водолей: весенние перемены

Этот год станет интересным, переменчивым, часто с неожиданными, но с приятными ситуациями. Однако перемен стоит ждать только весной. Зимние события будут медлительными, словно тянущимися по инерции с 2022 года. Все дело в ретроградных Марсе и Меркурии, которые будут определять начало года, а тем более январь.

«На период до 18 января вообще лучше не планировать никаких начинаний. Если работа, то знакомая, если поездка, то в уже известные места», — отметила Юрьева.

А с февраля-марта Водолеи столкнутся с резкими переменами. Скорее всего, они сами почувствуют тягу к новому и не станут дожидаться предложений о работе, а начнут искать ее сами. И это будет правильное решение. Смена места работы поможет раскрыть потенциал.